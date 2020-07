"Felix ist eine echte Waffe": Hannover 78 verstärkt sich Eilers vom VfR 06 Döhren

Hannover 78 hat zwei 19-jährige Toptalente für die 1. Bundesliga verpflichtet. Vom VfR 06 Döhren wechselt Felix Eilers, der schon für das Entwicklungsteam der erfolgreichen deutschen Siebener-Auswahl im Einsatz war. Ferner stößt Stürmer Tobias Bauer zu den Blau-Weißen.

Kopp freut sich auf zwei hungrige Talente

Der Hüne vom Berliner RC nimmt wie Eilers am Siebener-Programm teil, trainiert am Bundesstützpunkt in Hannover und hat im Junioren­national­team gespielt. „Felix ist eine echte Waffe. Und auch Tobias wird vorhergesagt, dass er eine große Zukunft hat“, sagt 78-Kapitän Christopher Kopp.

Der Wechsel von Eilers war erwartet worden, wirft aber den VfR zurück, der immer noch nicht weiß, in welcher Klasse er in der nächsten Saison am Ball sein wird. Nach Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem SV Odin (baut in der Verbandsliga neu auf) konnten sich beide Vereine nicht einigen. Odin hätte einwilligen müssen, dass der VfR den Bundesliga-Startplatz haben darf, tat das aber nicht.