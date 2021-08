96 rechnet gegen Heidenheim nur mit 8000 Zuschauern - Zimmermann: "Sind in der Bringschuld" 

Am Freitagabend (18.30 Uhr) empfängt Hannover 96 den 1. FC Heidenheim in der heimischen HDI Arena und will endlich den ersten Dreier der Saison einfahren. Die beiden Pleiten gegen Rostock (0:3) und Dresden (0:2) haben richtig wehgetan und sollen so schnell wie möglich aus den Köpfen verschwinden. Um dieses Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, helfen 96 mit Sicherheit auf die Fans im Stadion.

Allerdings: Ein Zuschauermagnet wie es beispielsweise Schalke wäre, ist Heidenheim nicht. Dass aber nur 8000 Zuschauer erwartet werden, liegt auch an den schwachen 96-Leistungen. Bis zu 22.250 Fans dürften ins Stadion kommen.