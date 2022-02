Das ewige Schmidteinander in Heidenheim – nur mit Hannover 96 gab es mal Stress

Es gibt so Ty­pen, die jeder mag. Oder fast jeder. Frank Schmidt ist so einer. Seit 14 Jahren herrscht ein ewiges Schmidt­ei­nan­der beim 1. FC Heidenheim. Seit Marc Schnatterer wechselte und keine Freistöße mehr dort schießt, ist Schmidt das Alleinstellungsmerkmal bei den Schwaben. Keiner ist ak­tu­ell so lange im Profitrainergeschäft wie er, in zwei Jahren hat er den Re­kord von Volker Finke (16 Jahre in Freiburg) eingestellt. Er wird es schaffen. Seinen Vertrag verlängerte der 48-Jährige kürz­lich bis 2027. Die Überschrift und der Satz, den Schmidt anlässlich seiner Verlängerung im Oktober ge­sagt haben soll, klingen wie eine Drohung: „Wir sind noch nicht fertig!“

„Wir“. Dieses Gefühl vermittelt Heidenheim in Perfektion. Die Geschichte vom armen Underdog ist längst eine Legende. Auf der Ostalb halten Wirtschaft, Sport und Gesellschaft zusammen. Die Stadt schenkte dem Verein Stadion und Trainingsanlage für einen symbolischen Euro. Voith, ein Global Player im Maschinenbau, gibt der Arena den Namen bis 2034 und gemeinsam mit dem Medizinversorger Hartmann das Geld. Der 1. FC Heidenheim ist keineswegs arm, wird aber nie erwähnt, wenn es um die Favoriten in der 2. Li­ga geht. Aus dieser Ruhe schöpft der Verein, schöpft Schmidt die große Kraft. So hat es der frühere Heidenheimer SB unter neuem Na­men geschafft, den VfR Aa­len und den SSV Ulm in der Region abzuhängen.