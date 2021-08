Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim

Die Ausgangslage

Hannover 96 steht vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim mit dem Rücken zur Wand. Aus den ersten drei Ligaspielen hat das Team von Jan Zimmermann lediglich einen Punkt geholt, ein Sieg am Freitagabend ist also eigentlich Pflicht. Nach dem ganz schwachen Auftritt bei Dynamo Dresden (0:2) am vergangenen Wochenende erwarten auch die Fans eine Reaktion der Mannschaft.

Die Heidenheimer sind im Gegensatz zu 96 noch ungeschlagen. Insgesamt fünf Punkte konnte das Team von Frank Schmidt in den ersten drei Spielen bereits sammeln (ein Sieg, zwei Remis), damit steht der FCH aktuell mit einem Torverhältnis von 3:2 auf Platz sieben. 96 hingegen findet sich auf Platz 15 wieder (Torverhältnis: 1:6).