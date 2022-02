Teuchert besonders im Fokus: Hannover 96 reist mit sechs Stürmern nach Heidenheim

Dabrowski hat nun alle seine Torjäger kennengelernt und beisammen. Sechs nominelle Angreifer stiegen am Donnerstag in den ICE gen Süden: Maximilian Beier, Linton Maina, Weydandt, Sebastian Kerk, Lukas Hinterseer und Cedric Teuchert. Nominell gehören alle Einbauteile zur Spitzenklasse der 2. Liga – funktioniert wie bestellt ha­ben die stürmischen Elemente je­doch weder bei Jan Zimmermann noch bei seinem Nachfolger Da­brows­ki. Teuchert kam von Union Berlin neu dazu, und die Erwartungen sind groß.

Die große Fußball-Party steigt am 2. März. Leipzig kommt zum DFB-Pokal-Viertelfinale nach Hannover. Klar, Pokal, das kann 96, zehn Tore in drei Spielen. Wahnsinn. In der 2. Liga ist der Irrsinn anders gelagert. Nur 15 Tore in 20 Spielen. An das glückliche 1:0 im Hinspiel gegen Heidenheim erinnern sich nicht viele außer Siegtorschütze Hen­drik Weydandt. Der Debütsieg von Trainer Christoph Dabrowski ge­gen den Hamburger SV, ebenfalls ein 1:0, war spielerisch auch kein Feiertag. Beim 0:0 zuletzt gegen Dresden „waren wir in der Effektivität nicht drin, ich hoffe, die Jungs haben sich das aufgehoben fürs nächste Spiel“, sagte Dabrowski. Freitagabend in Heidenheim (ab 18.30 Uhr, Voith-Arena) will der 96-Trainer endlich die Tormaschine an­schmei­ßen.

Teuchert ist Dabrowskis Trumpf

Teuchert ist ein feiner Techniker, gehört aber nicht zu der Sorte Profi, die einen typischen Zweitligacharakter mitbringen. Im Vergleich zu Heidenheims Torjäger Tim Kleindienst verkörpert er das Gegenteil. Kleindienst führt alle Kampfstatistiken der Liga an: sprinten, laufen, Zweikämpfe, Kopfballduelle gewinnen und Fouls begehen. Nebenbei schoss er sieben Tore. Bei 96 steht Kerk bei fünf Toren und Maina bei vier, Beier und Weydandt haben je eines, bei Hinterseer und Teuchert steht die Null. Teuchert ist dennoch heute Dabrowskis Trumpf: „Er ist top-motiviert, trainierte auch gut. Er hat die Qualität dazu, auch effektiv zu sein, Tore vorzubereiten und selbst zu schießen.“ Teuchert sei „ein Abschlussspieler, dafür haben wir ihn auch geholt“.

Teuchert steht in Heidenheim im Flutlicht. Sein Schatten wird der unerfahrene Gegenspieler Tim Siersleben sein, der es in dieser Saison auf 20 Einsatzminuten bringt. Springt Teuchert nicht richtig an, kann Da­brows­ki noch Weydandt oder Hinterseer als Joker bringen. Der Heidenheim-Schreck Weydandt kam auch im Hinspiel erst eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel und schoss zwei Minuten vor dem En­de das Siegtor. „Mit Weydandt haben sie einen großen, wuchtigen Angreifer“, lobt Heidenheim-Trainer Frank Schmidt, „darüber hi­naus besitzen sie mit Kerk, Maina, Teuchert oder Beier auch viele quirlige Spieler.“ Dies wird die Tormaschine sein, die Dabrowski in Heidenheim aufstellt. Welche Rolle Hinterseer spielen kann nach Wo­chen coronabedingter Pause, wird sich zeigen.

Dritter Auswärtssieg in Folge?

Auswärts läuft es für Dabrowski wie geschmiert. Vor seiner Zeit gewann 96 nur in Kiel (3:0) und war ansonsten stets sieg- und zum Teil chancenlos. „Wir werden die letzten zwei Auswärtsspiele unter meiner Regie in Erinnerung rufen, dass auswärts einiges möglich ist“, sagte der Trainer. 2:1 in Ingolstadt, 1:0 in Rostock, Maina (2) und Beier trafen. Bei 96 hat niemand was dagegen, wenn nun Teuchert zum ersten Mal eine Torparty schmeißt, bevor die knapp sechsstündige Rückreise im Mannschaftsbus beginnt.