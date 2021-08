Mit Frantz und Kerk: So würdet ihr Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim aufstellen

Klappt's im vierten Anlauf mit dem ersten Saisonsieg? Hannover 96 ist am Freitagabend (18.30 Uhr) im heimischen Stadion gegen den 1. FC Heidenheim gefordert und will endlich dreifach punkten. Bisher konnte das Team von Jan Zimmermann in der aktuellen Spielzeit erst einen einzigen Punkt ergattern - am ersten Spieltag in Bremen. Es folgten zwei erschreckend schwache Auftritte gegen die Aufsteiger Hansa Rostock (0:3) und Dynamo Dresden (0:2).

Anzeige

Zimmermann muss bei diesem Vorhaben allerdings auf die verletzten Sebastian Stolze (Bauchmuskel) und Niklas Hult (Knie) verzichten. Dafür stehen Linton Maina und Sebastian Kerk, die die Mehrheit der 1.078 Umfrage-Teilnehmer übrigens beide in der Startelf sehen wollen, wieder zur Verfügung.