IHR HABT ABGESTIMMT! So würdet ihr 96 beim 1. FC Heidenheim aufstellen

Am Freitagabend (18.30 Uhr) ist Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim gefordert und will den Aufwärtstrend unter Coach Christoph Dabrowski fortsetzen. Nach der Nullnummer gegen Dresden vor der Länderspielpause soll es dieses Mal auch wieder eigenen Toren klappen - dafür braucht es allerdings eine deutlich bessere Chancenverwertung. Die Hoffnungen ruhen dabei auch auf Winterneuzugang Cedric Teuchert, der bislang noch keinen Treffer für 96 erzielen konnte.

Zumindest sind in der Offensive alle Mann an Bord, Dabrowski hat zahlreiche Optionen in der Hinterhand - unter anderem auch mit Rückkehrer Lukas Hinterseer. Die Personalsituation in der Defensive sieht schlechter aus: Julian Börner fehlt gelbgesperrt und hinter dem Einsatz des eigentlichen Ersatzmannes Lukas Krajnc steht noch ein Fragezeichen. Sollte er seine Wadenprobleme rechtzeitig in den Griff kriegen, gehört er für euch aber in die Startelf.