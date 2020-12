Nur ein Trio hat Normalform: So habt ihr die 96-Profis gegen Heidenheim bewertet

Ganz schwach vor der Pause, zumindest laut Trainer Kenan Kocak mit einem "Riesenspiel" nach der Pause: So präsentierte sich Hannover 96 am Samstag beim 1. FC Heidenheim. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage, die vierte aus den letzten sechs Zweitligaspielen.

Das Urteil der 96-Fans fällt jedenfalls deutlich aus: Das war nichts. 622 SPORTBUZZER-User gaben den Profis ihre Noten, nicht wenigen wurde eine mangelhafte Leistung bescheinigt. Hervorstechen konnte allein Niklas Hult, zwei weitere Verteidiger spielten in euren Augen zumindest "okay". Die User-Noten in der Galerie.