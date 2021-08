Bestnote für Neuzugang Börner: So habt ihr die 96-Profis gegen Heidenheim bewertet

Hannover 96 hat am Freitagabend gegen den 1. FC Heidenheim endlich den ersten Sieg der Saison eingefahren. Das Team von Jan Zimmermann gewann durch ein spätes Tor (88.) von Joker Hendrik Weydandt, der in der 75. Minute eingewechselt wurde, mit 1:0. Damit hat 96 nach vier Spielen nun immerhin vier Punkte auf dem Konto, in der Tabelle ging es allerdings noch nicht weiter nach oben. Die Roten stehen nach wie vor auf dem 15. Tabellenplatz.

Anzeige

Eine Glanzleistung zeigte 96 trotz des Sieges nicht. So verwundert es kaum, dass euch Verteidiger Julian Börner am stärksten überzeugt hat. Auch Innenverteidigerkollege und Kapitän Marcel Franke kam gut weg. Aber seht selbst.