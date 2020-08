Wechsel steht offenbar bevor: Schnappt sich Hannover 96 Kölns Kingsley Schindler?

Der 27-jährige Schindler soll Mittwoch sogar schon in Hannover gewesen sein für die abschließenden Verhandlungen. Der Kölner Manager Heldt hatte ihn zuvor freigestellt für Gespräche mit dem interessierten Klub. Denn bei FC-Coach Markus Gisdol spielt Schindler keine Rolle: Nach der Corona-Pause stand er bei zwei Einsätzen magere 46 Minuten auf dem Rasen – und dreimal nicht einmal im Kader. Die Ausbeute in der gesamten Saison: 13 Einsätze, zwei Vorlagen, null Tore. Das hatte sich Schindler deutlich anders vorgestellt.

Denn eigentlich gilt der gebürtige Hamburger durchaus als Unterschiedsspieler. Den Durchbruch schaffte der schnelle Flügelflitzer in Kiel, er erzielte in 101 Einsätzen (2016 bis 2019) gute 34 Treffer. Dann lockte ihn Liga eins. Doch in Köln lief es von Beginn an eher schleppend.

Schindler kickte schon in der Jugend für Hannover 96

In der Sommerpause arbeitete der Deutsch-Ghanaer mit einem Personaltrainer am Neustart. Wird Schindler jetzt in Hannover glücklich? Sein Berater Thies Bliemeister vermittelte immerhin schon Pirmin Schwegler, Kevin Wimmer und Matthias Ostrzolek zu 96. Außerdem wäre es eine Rückkehr für Schindler. Er kickte von 2011 bis 2012 für ein Jahr bei der U19 von 96, schoss immerhin drei Tore in der A-Junioren-Bundesliga. Schindler kennt sich also schon aus in der Eilenriede und am Maschsee.