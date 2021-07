Im Livestream: Hannover 96 empfängt den 1. FC Magdeburg zum letzten Testspiel der Vorbereitung

In einer Woche startet für Hannover 96 die neue Saison in der 2. Bundesliga - mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Zunächst steht am heutigen Samstag (14.15 Uhr) allerdings die Generalprobe auf dem Programm. Das Team von Jan Zimmermann testet in der HDI-Arena gegen den Drittligisten 1. FC Magdeburg und will das letzte Testspiel der Vorbereitung unbedingt mit einem Erfolgserlebnis abschließen.

Beim jüngsten 4:4-Unentschieden gegen Erstligist Hertha BSC zeigte 96 bereits gute Ansätze, darauf soll gegen Magdeburg aufgebaut werden. "Es geht jetzt einfach darum, die guten Abläufe, die wir schon hatten, zu bestätigen, zu verfestigen - und die individuellen Fehler, die Sachen, die noch nicht so gut funktioniert haben, abzustellen", sagt Zimmermann, der von einem echten "Härtetest" spricht. Magdeburg habe "eine Super-Rückrunde gespielt und sei "eine eingespielte Mannschaft".