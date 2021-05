Jetzt LIVE! Gelingt Hannover 96 gegen Nürnberg ein versöhnlicher Saisonabschluss? 

Mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg gibt Kenan Kocak seinen Abschied von Hannover 96. Nach 558 Tagen endet seine Amtszeit bei den Niedersachsen jedoch nicht mit den erhofften Erfolgen. Im Duell gegen den Club geht es für die Roten um Tabellenplatz elf, mehr ist nicht mehr drin.

"Wollen keine Geschenke verteilen"

Am vergangenen Spieltag gab es für Ducksch und Co. zumindest wieder ein Erfolgserlebnis. Gegen den FC St. Pauli gab es nach drei Niederlagen in Serie endlich wieder einen 2:1-Sieg. Nun will sich der Kocak möglichst mit den nächsten drei Punkten verabschieden. "Wir wollen keine Geschenke verteilen, sondern gewinnen. Das ist unser oberstes Ziel", kündigte er auf der Pressekonferenz vor der Partie an.