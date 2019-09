Der Club zu Gast: So spielt Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg

Eine Statistik macht Appetit, denn im ersten Moment ist sie klangvoll: Seit nunmehr 17 Jahren hat Hannover 96 keines seiner Montagsspiele verloren. Dabei handelt es sich allerdings nur um drei Partien, die 96 in der Zweitliga-Saison 2016/17 absolviert hat. In dieser Saison läuft es montags hingegen nicht so gut, denn gegen den Karlsruher SC schieden die Roten an einem Montag aus dem DFB-Pokal aus.

Am heutigen Abend gastiert der Club in der HDI-Arena. Ein Mit-Absteiger, der ebenfalls den Erwartungen hinterhinkt und mit neun Punkten nur einen Zähler mehr als die Niedersachsen auf dem Konto hat. Mirko Slomka hat jedenfalls mehr Optionen, als Anfang der Woche befürchtet: Emil Hansson, Marvin Bakalorz, Dennis Aogo und Josip Elez sind im Kader.

Aber wer ist in der Startelf? Ein Überblick in der Galerie.