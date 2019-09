Gibt es endlich den ersten Heimsieg? In der Partie Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg am Montag (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) wollen die Roten im Absteiger-Duell endlich den ersten Dreier in dieser Saison vor heimischer Kulisse.

Abwärtstrend gestoppt mit dem 2:1 in Kiel - Jetzt wollen die Hannoveraner mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg diese drei Punkte vom 7. Spieltag vergolden. Vor dem Duell der beiden Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr ist klar: Nur der Sieger darf sich im Zweifelsfall mit dann 12 bzw. elf Punkten noch vage Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Dann könnten die Franken zumindest nach Punkten mit dem FC St. Pauli (Rang sechs) gleichziehen. Hannover wäre schon bei einem 1:0-Erfolg wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz. ,,Wir müssen zu Hause die Siege einfahren, da gibt es keine Diskussion", will 96-Coach Mirko Slomka endlich die Heim-Misere beenden. Zuletzt hatte es für Hannover ein 0:2 gegen Arminia Bielefeld gegeben. Hannover 96 ist mit nur zwei mickrigen Pünktchen die schlechteste Heim-Mannschaft der 2. Liga in dieser Saison.

Den letzten Nürnberger Sieg in Hannover (3:1) gab es am 30. Januar 2010, also vor fast einem Jahrzehnt und damals noch zu seligen Bundesliga-Zeiten. Die ,,Clubberer" konnten seitdem in sechs Spielen an der Leine nur einen Punkt mitnehmen. Das soll sich ändern. ,,Der Siegeswille muss spürbar sein, dass du positiv auf dem Platz stehst, mutig, dass du Courage hast und Entschlossenheit zeigst. Das sind wichtige Dinge" fordert Club-Trainer Damir Canadi, der mit seinem Team seit drei Spielen auf einen Sieg wartet. Hannover und Nürnberg waren im letzten Jahr in der Bundesliga mit zusammen nur 40 Punkten die abgeschlagenen Schlusslichter im ,,Oberhaus". Das Heimspiel am 9. Februar 2019 gewannen die Roten unter Thomas Doll allerdings mit 2:0.