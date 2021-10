Offensiv zu harmlos: Hannover 96 kommt beim 1. FC Nürnberg nicht über ein 0:0 hinaus

Hannover 96 ist am Samstagabend im Topspiel der zweiten Bundesliga nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Im ersten Durchgang war das Team von Jan Zimmermann noch die aktivere Mannschaft, nach dem Seitenwechsel ließen sie dann aber stark nach. Am Ende konnte sich 96 glücklich schätzen, mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Durch das torlose Remis springt der noch immer ungeschlagene FCN mit 15 Punkten auf Platz vier und liegt damit drei Punkte hinter Tabellenführer Jahn Regensburg. Hannover bleibt dagegen in der unteren Tabellenhälfte hängen und ist mit elf Zählern Zwölfter.

Aber der Reihe nach: Beide Mannschaften starteten verhalten in die Partie und tasteten sich zunächst ab. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase übernahm 96 allerdings langsam aber sicher die Spielkontrolle und kam auch zu ersten Torchancen. In der neunten Minute scheiterte Sebastian Kerk mit einem Flugkopfball nach Vorarbeit von Maximilian Beier am stark reagierenden Nürnberger Schlussmann Christian Mathenia. In der Folgezeit blieben die Roten am Ball, kamen dabei aber nur selten zwingend vors Tor.