Mit altbewährtem Personal: So würdet ihr Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg aufstellen

Nach der Niederlage gegen den SV Sandhausen am vergangenen Sonntag will Hannover 96 zurück in die Erfolgsspur finden. Das Team von Jan Zimmermann ist am Samstag (20.30 Uhr) zum Topspiel der zweiten Bundesliga zu Gast beim noch ungeschlagenen 1. FC Nürnberg. Die Franken haben aus acht Spielen bislang starke 14 Punkte gesammelt, gewannen dreimal und spielten fünfmal Unentschieden. Eine Niederlage steht bislang noch nicht zu Buche.

Anzeige

Das will 96 am Samstagabend ändern, auch um sich in der Tabelle weiter von der Abstiegszone zu abzusetzen. Bei einer Niederlage könnten die Roten nämlich ganz unten reinrutschen. Trotz der jüngsten Pleite gegen Sandhausen wollt ihr, dass Coach Zimmermann beim FCN auf die gleiche Startelf setzt.