Hannover 96: 150 000 Euro für "Magic" Mike Bähre

In Barnsley hat Bähre mittlerweile den Spitznamen "Magic Mike", weil er als zentraler Mittelfeldspieler schwierige Situationen handlungsschnell lösen kann mit seinen "magischen Füßen". So schwärmen die Fans des Zweitliga-Aufsteigers von dem Jungen aus Barnsley. Bei Hannover 96 kam Bähre aber nie über den Status "guter Junge" hinaus.

Bähre unter Stendel im Finale Bähre gehörte zu der Generation 96-Talente, die unter Stendel das Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Hoffenheim erreichten. Er war Leistungsträger, machte parallel zur Karriere seinen Schulabschluss auf der IGS Linden. Nach dem verlorenen Finale (0:5) standen Bähre alle Türen offen, sogar nach Bremen. Für 250 000 Euro hätte Hannover 96 sein Talent verkaufen können. Aber Bähre wollte nicht, er wollte bei 96 bleiben.

Ob in Hannover geboren, als Talent verpflichtet oder Stammkraft im 96-Nachwuchs: Diese Talente schafften ihren Durchbruch nicht bei 96 und verdienen jetzt woanders mit dem Fußball ihr Geld. Marius Wolf schaffte den Durchbruch bei den Roten nicht. Hannover 96 holte den schnellen Flügelspieler vom TSV 1860 München. In Hannover konnte er sich allerdings nicht durchsetzten und wurde sogar in die 96-Reserve versetzt. Nach Hannover lief es für Wolf besser. Nach zweifacher Leihe zog Eintracht Frankfurt die Kaufoption und verpflichtete den Flügelspieler für 500.000 Euro fest. Nach dem Pokalsieg mit der SGE wechselte Wolf zu Champions League-Teilnehmer Borussia Dortmund. ©

13 Minuten Bundesliga, 30 Minuten zweite Liga - mehr Chancen bekam Bähre nicht, Verletzungen warfen ihn außerdem zurück. Die Leih-Zeit in Halle ging mehr oder weniger schief, die in Meppen war ordentlich. Jetzt startet er in England durch. Hat sich 96 wirklich so vertan und eines der größten Talente für 150 000 Euro verscherbelt?

Wertvoller Spielmacher Seine stärkste 96-Leistung bei den Profis bot Bähre in einem Trainingslager in Velden vor fast zwei Jahren gegen den katarischen Meister Lekhwiya Sports Club (4:2). Bähre schoss das 1:0 und bereitete das 2:0 vor. Er war die zentrale Figur in dem Spiel, schien auf dem Weg zum Durchbruch zu sein. Häufig sein Problem: Bähre kam bei 96 oft über die Außenbahn. In Barnsley zeigt er nun, wie wertvoll er als Spielmacher im Zentrum sein kann. 35 Spiele unter Stendel, sieben Torbeteiligungen - seine erste Saison in England gelang.

Vor neun Monaten lieh 96 ihn dann aus. Im ersten halben Jahr "war die Leistung okay", erklärte Bähre, "aber erst in der zweiten Saisonhälfte habe ich wirklich meine Form gefunden". Mit einem formstarken Bähre kletterte Barnsley auf Platz zwei und stieg auf. Jetzt spielt er in der zweiten englischen Liga, Hannover 96 in der zweiten deutschen Liga, ohne den magischen Fuß von Bähre.

