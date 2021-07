Hannover 96 vor dem Zweitliga-Start in Bremen: Diesmal kein Saisonziel

Die Saison beginnt am Samstag für Hannover 96 mit dem Nordderby in Bremen – diesmal aber nicht in der Bundesliga. Das Duell zum Zweitliga-Start bleibt dennoch ein Hit, den sich auch die TV-Anstalten (Sky und Sport1) zur besten Sendezeit um 20.30 Uhr gewünscht haben.

Trainer Jan Zimmermann hat vor seiner Premiere als Profitrainer erste wichtige Entscheidungen getroffen. Die prominenteste: Ron-Robert Zieler geht als neue Nummer eins in die Saison. „Ron wird im Tor stehen“, sagte Zimmermann am Donnerstag. „Am Ende hat der Gesamteindruck entschieden.“ Zieler ersetzt damit Michael Esser, der zum VfL Bochum gewechselt ist. Für Martin Hansen bleibt damit wieder nur der Platz auf der Bank.