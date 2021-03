Ein Hoffnungsträger mit Stallgeruch: Bekommt 96 den besten Sebastian Ernst aller Zeiten?

Schon als A-Jugendlicher spielte Ernst hin und wieder in der zweiten Mannschaft von Hannover 96. In seinem ersten Herrenjahr schlug er gleich richtig ein. Er absolvierte 30 Spiele und erzielte zehn Tore in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Hier freut er sich über einen Treffer gegen den SV Wilhelmshaven. © imago

Ernst rief Schmiedebach auf der Aufstiegsfeier an

Es liegt in der Macht eines ablösefreien Spielers, zu wechseln, wohin er will. Der torgefährliche Mittelfeldmann Ernst (sechs Tore bisher in Fürth) verzichtet freiwillig auf den möglichen Aufstieg mit dem Kleeblatt, er kehrt glücklich und ablösefrei in die Heimat zurück. Der Profi, geboren in Neustadt am Rübenberge, wollte nach Hause.

Seine Rückkehr nach Hannover ist auch mit dem Wunsch verbunden, auf dem Rathausbalkon den Aufstieg in die Bundesliga zu feiern. 2017, beim letzten 96-Aufstieg, rief er Manuel Schmiedebach auf dem Handy an und gratulierte, während der frühere Kapitän den Aufstieg feierte. Mit Fürth könnte er es in dieser Saison schon schaffen.