Kurze Wochen, wenig Regeneration, Druck: Für 96 geht es im Januar "Schlag auf Schlag"

Das Januar-Programm ist eng getaktet für 96. „Man kommt manchmal gar nicht mit den Tagen hinterher. Es geht so Schlag auf Schlag, das ist Wahnsinn“, findet auch der Cheftrainer Christoph Dabrowski. Kurze Winterpause, kurze Vorbereitung – und am Ende der kurzen Trainingswoche steht am Freitag schon das Spiel in Rostock an. Es ist der Auftakt für eine Englische Woche, in der es am darauffolgenden Mittwoch mit dem Pokalspiel gegen Erstligist Gladbach (18.30 Uhr, HDI-Arena) weitergeht. „Der Januar ist wichtig“, weiß auch Dabrowski, und „am Ende brauchst du Erfolgserlebnisse.“

Nachdem sein eigener Start als 96-Profitrainer Stabilität brachte, weiß Da­brows­ki auch um die Wichtigkeit des Starts ins neue Jahr. Hannovers ehemaliger U23-Coach behält dabei aber seine Lockerheit. Welches Spiel er denn lieber gewinnen würde, wurde er gefragt: Das in der Liga gegen Rostock, um sich von den unliebsamen Plätzen im Tabellenkeller abzusetzen, oder eher das im Pokal, um überraschend ins Viertelfinale einzuziehen. Dabrowski hört’s und lacht: „Nicht entweder oder – am besten beide.“