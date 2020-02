Mit gerade einmal 18 Jahren, vier Monaten und 23 Tagen erzielte Simon Stehle sein erstes Profitor für Hannover 96. Am vergangenen Sonntag beim Auswärtssieg von 96 bei der SpVgg Greuther Fürth stand das Talent erstmals im Kader, wurde in der 79. Minute eingewechselt und erzielte in der 96. Minute sogar noch seinen ersten Treffer, der den Roten den Sieg sicherte.

Anton verpasst die Top 25 - Maina dabei

Allzu häufig kommt es ja nicht vor, dass ein so junger Spieler trifft. Denkt man an den aktuellen 96-Kader, fallen einem vielleicht noch Linton Maina und Waldemar Anton ein, die als Teenager ihr erstes Profitor schossen. Zum Vergleich: Anton war bei seinem ersten Treffer 19 Jahre, acht Monate und 26 Tage alt. Damit hat er es nicht einmal in die Top 25 geschafft. Maina hingegen ist dabei.