"Wettbewerbsgleichheit": 96 hofft auf Erlaubnis für 42.000 Zuschauer gegen Schalke 

Schalke kommt – und es soll mal wieder voll werden im Stadion. Am Montag beginnt der Vorverkauf für das nächste Heimspiel gegen den Absteiger am 15. Oktober – erst mal nur für Mitglieder und ehemalige Dauerkartenbesitzer, am Mittwoch dann der freie Verkauf. Die neue Vorgabe: Es gilt die 2-G-Regel, nur Geimpfte oder Genesene dürfen in die HDI-Arena.

Gibt das Land grünes Licht für mehr als nur 25.000 Zuschauer, wird 96 alle Sitzplätze in den Verkauf geben, aber wohl nur die Hälfte der knapp 13.000 Stehplätze. Damit dürften etwa 42.000 Tickets für das Schalke-Spiel zur Verfügung stehen.

In Nürnberg waren nur 80 Fans im Gästeblock. „Wo sind denn die Hannover-Fans? Im Stau?“, fragte verwundert Ex-96-Spieler Florian Hübner. Grund ist ein anderer: Die Fanszene verzichtet auf Stadionbesuche, weil sie die personalisierten Tickets ablehnt. Inklusive der Ultragruppen verabredete die Szene am Freitagabend, weiterhin nicht geschlossen in die Fankurve zurückzukehren.

96 darf die Tickets nur personalisiert verkaufen, die Politik gibt dies vor. In Düsseldorf, wo die Karten frei erhältlich sind, will die Szene das Team unterstützen. Die Gruppen planen einen Antrag an die Politik, die Ticketvergabe zu ändern. Gegen die 2-G-Regel, so hieß es, habe die Fanszene nichts einzuwenden.