Kind-Rückzug bei 50+1: Womit Hannover 96 jetzt wirklich rechnet

Die 50+1-Regel gilt nur in Deutschland und soll den Einfluss externer Investoren im Profifußball begrenzen. Auch wird sichergestellt, dass der Verein das Sagen über die ausgegliederten Kapitalgesellschaften behält. Welche Folgen hat der Kind-Rückzug nun also? Wir klären die wichtigsten Fragen.

50+1-Streit, Fanproteste und drohende DFL-Strafe: Die Hintergründe in der Chronologie

Die Verhandlungen zwischen Profiabteilung und Breitensportverein laufen weiter, biegen auf die Zielgerade ein. In zentralen Punkten haben sich beide Seiten weit angenähert, es gibt aber an einigen Stellen noch unterschiedliche Ansichten. Oberstes Ziel: Die drohende Insolvenz des Breitensportvereins soll verhindert werden – und damit ein immenser Imageschaden für alle Seiten.

Wäre durch eine Insolvenz auch die Lizenz für die Profis gefährdet?

Unklar. Es gibt diesbezüglich unterschiedliche Rechtsauffassungen. Lizenznehmer bei der DFL ist die 96-Profi-Firma (Kommanditgesellschaft auf Aktien). Der Breitensportverein ist aber Basis für die Profis und damit auch Grundlage für die Lizenz. Ginge der e.V. pleite, so eine Auslegung, wäre eine zentrale Bedingung für den Profibetrieb erloschen.

Andere Juristen wiederum halten dagegen, dass der Verein ungeachtet der Insolvenz Mitglied im Verband bliebe und die Zahlungsunfähigkeit grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Teilnahme am Spielbetrieb habe. So weit wollen es weder der Vorstand des Breitensportvereins noch die 96-Geldgeber kommen lassen. Mit Spenden und Darlehen in Millionenhöhe soll dieses Szenario abgewendet werden. Natürlich mit entsprechenden Gegenleistungen.