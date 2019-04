Beispiel England: Stephan Schmidt, U19-Coach von Hannover 96, fordert mehr Freiraum für Talente

Heiße Zitrone mit Ingwer, empfiehlt die Kellnerin. „Perfekt“, sagt Stephan Schmidt respektvoll. Der 42-Jährige achtet auf den zwischenmenschlichen Ton. Schmidt bei Hannover 96 Trainer der A-Junioren, in einem Bereich, in dem die Musik aktuell hauptsächlich in England spielt. Vor einer Woche besuchte er zwei Fußball-Akademien in London, die von Arsenal, die von Chelsea. Er spionierte ein wenig in der Akademie von Leiter Per Mertesacker. Die zentrale Frage: Was machen die Engländer besser als wir?

Der menschliche Umgang ist Schmidt wichtig

Wir treffen uns im Bio-Restaurant „Zurück zum Glück“. „Genau unser Vereinsmotto“, scherzt Schmidt. Das Telefon vibriert, der Wolfsburger Redakteurs-Kollege Engelbert Hensel dran. Ich entschuldige mich. „Engelein, grüß Dich, was gibt's?“ Der Kollege und ich verabreden uns für später, ich lege auf. „Engelein“, wiederholt Schmidt. „Guter Umgang, interessant.“