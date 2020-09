Bisher nur Abfindungen gezahlt: Legt 96 jetzt für neue Spieler Geld auf den Tisch?

Es ist eigentlich wie so oft bei Hannover 96 in einem Transfersommer: Kurz vor dem Saisonstart – am 14. September steht im Pokal das erste Pflichtspiel bei den Würzburger Kickers an – ist der Kader nicht komplett, und jeder Cent bei einer Neuverpflichtung muss dreimal umgedreht werden. So erging es zumindest Ex-Manager Jan Schlaudraff im vergangenen Sommer, und auch der jetzige Manager Gerhard Zuber telefoniert sich die Ohren heiß nach Verstärkungen.

Acht Spieler hat Zuber bisher geholt, für keinen floss Kohle. Auf der Zuber-Haben-Seite steht deshalb ein dickes Plus: Der Verkauf von Waldemar Anton zum VfB Stuttgart spülte vier Millionen Euro in die Kasse. Allerdings nicht auf einen Schlag, sondern in Ratenzahlungen. Je drei Chargen zu etwas mehr als 1,3 Millionen Euro bekommt 96.