Abgang fix: Michael Esser verlässt Hannover 96 und wechselt ablösefrei nach Hoffenheim

Hoffenheim hat drei verletzte Keeper

In Hoffenheim hat Esser gute Chancen auf einen Stammplatz. Die TSG muss zum Rückrundenstart einen Ausfall von Stammtorhüter Oliver Baumann befürchten. Der 29-Jährige hat Medienberichten zufolge einen Meniskusschaden im linken Kniegelenk erlitten und muss offenbar operiert werden. Baumann war am Donnerstag vorzeitig aus dem Trainingslager in Marbella abgereist und wurde anschließend in Heidelberg untersucht - eine offizielle Diagnose des Vereins stand zunächst aus. Auch Ersatzkepper Alexander Solz sowie Nachwuchs-Torwart Daniel Klein fehlen der TSG aktuell verletzt.