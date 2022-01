Nach Trybull: Auch Valmir Sulejmani verlässt 96 - und geht nach Ingolstadt

Es hatte sich bereits abgezeichnet. Kurz vor Ende des Wintertransferfensters sind nach Florent Muslija (SC Paderborn) zwei weitere Abgänge von Hannover 96 offiziell. Das teilte der Klub am Sonntavormittag mit. Der Vertrag von Tom Trybull wurde einvernehmlich aufgelöst. Schon seit vergangenem Mittwoch war der 28-Jährige vom Training freigestellt, um mit anderen Klubs zu verhandeln. Wo es den Sechser hinzieht, ist noch offen.

Valmir Sulejmani wechselt derweil zum Ligakonkurrenten FC Ingolstadt. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FC Ingolstadt 04", wird der Angreifer auf der 96-Homepage zitiert. "Aber natürlich werde ich weiter verfolgen, was bei 96 so passiert." Die Schanzer stehen mit aktuell zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Liga. Am letzten Spieltag kommt es für Sulejmani zum Wiedersehen mit Hannover, dann gastiert der FCI in der HDI Arena.