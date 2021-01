Nach dem Abpfiff: Zoff zwischen 96-Sportdirektor Zuber und  Karlsruhes Gondorf

Nach dem Abpfiff gerieten KSC-Kapitän Jerome Gondorf und 96-Sportdirektor Gerhard Zuber aneinander. Es kam zur Rangelei. Worum es im Anschluss an die 0:1-Niederlage der Roten in Karlsruhe ging, wurde nicht richtig klar. Aber: In der Kabine gaben sich beide die Hand und Gondorf entschuldigte sich.