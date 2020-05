Weiter "in einer Art Selbstquarantäne": Hannover 96 zieht vorerst nicht ins Hotel

Immerhin diese Gewissheit haben die Profis von Hannover 96 jetzt: Nachdem das für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen Dynamo Dresden wegen zweier positiver Corona-Tests bei den Sachsen abgesagt werden musste, war unklar, ob sich die Roten am Montag dennoch im Courtyard am Maschsee einquartieren oder nicht.

Hintergrund: Das Konzept der DFL sieht ein siebentägiges Trainingslager vor dem ersten Spiel vor. "Wir können die Spieler nicht 14 Tage ins Hotel stecken", hatte 96-Profichef Martin Kind schnell nach der Absage des Dresden-Spiels gesagt.

Jetzt ist klar: 96 ändert die ursprüngliche Planung und zieht vorerst nicht ins Hotel. "Wir befinden uns dazu in regelmäßigem Austausch mit der DFL", sagt Sportdirektor Gerhard Zuber. "Wie in den vergangenen Tagen und Wochen auch bleiben unsere Jungs jetzt erstmal weiterhin in einer Art Selbstquarantäne. Sie halten sich nur für die nötigsten Wege außerhalb der eigenen vier Wände auf. Unsere Spieler verhalten sich sehr diszipliniert. Das ist vorbildlich, aber auch notwendig."