Wechsel kurz vor dem Abschluss: Marvin Bakalorz findet neuen Klub in der Türkei

Mit 30 Jahren geht es noch einmal ins Ausland: Marvin Bakalorz, der seinen Vertrag mit Hannover 96 am Freitag aufgelöst hatte, steht unmittelbar zu einem Wechsel zum türkischen Erstligisten Denizlispor, in der abgelaufenen Saison Tabellen-14. der Süper Lig. Das türkischeAm Sonntag landete der Mittelfeldroutinier bereits in der Türkei, grundsätzlich sind sich Spieler und Verein einig. Allein die offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus, die soll aber noch am Montag erfolgen.

Marvin Bakalorz: Bilder seiner Karriere Von Preußen Münster wechselte Marvin Bakalorz 2010 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Insgesamt drei Jahre blieb er im Ruhrgebiet. ©

Bakalorz mit sechsstelliger Summe abgefunden Sein Abschied von 96 wurde bereits am Freitag verkündet. Im gegenseitigen Einvernehmen lösten beide Parteien den Vertrag auf. Nach SPORTBUZZER-Informationen kassiert Bakalorz eine Abfindung, die genaue Höhe ist nicht bekannt, dürfte sich aber auf einen mittleren sechsstelligen Bereich belaufen. In zwei Jahren Restvertrag hätten dem Spieler noch ungefähr eine Million Euro an Gehaltszahlungen zugestanden.