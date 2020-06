"Es gibt Höhen und Tiefen": Miiko Albornoz weint, Hannover 96 macht Schluss

Hannover 96 ist nicht wirklich gut darin, sich angemessen von Mitarbeitern zu verabschieden. Nicht selten enden Kündigungen und Beurlaubungen vor Gericht. Sicher: Altin Lala oder Steven Cherundolo bekamen tolle Abschiedszeremonien. Aber gab auch schon verdiente Spieler, die wütend (Leon Andreasen) oder fassungslos (Christian Schulz) zum letzten Mal das Vereinsgelände verließen.

Offizieller Abschied vor Geisterkulisse

Dieses Mal möchte 96 es besser hinbekommen. Am Montag verabschiedet der Klub jene Profis, deren Verträge auslaufen - elf sollen es sein. Der Rahmen in Corona-Zeiten wird die Geisterkulisse in der HDI-Arena sein, im Bild Collagen der Spieler in ihrer Zeit bei den Roten, übertragen per Video. Eine digitale, keine freudvolle Veranstaltung also - im Stream ab 16.15 Uhr auch beim SPORTBUZZER zu sehen.

Eine Stunde nach seinem letzten Spiel gegen Bochum (2:0) kam Miiko Albornoz vom Parkplatz aus kurz rüber zu einem kleinen Abschieds-Smalltalk. "Geh' schon mal vor", sagte er zu seinem Freund John Guidetti. Man tauschte sich aus. Man verstand sich, einigermaßen - wie man sich verstehen kann, wenn der Reporter dem Spieler ständig Fünfen gibt.