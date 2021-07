Timo Hübers verabschiedet sich: "Werde Hannover und 96 weiter im Herzen haben" 

In einem Post bei Instagram hat sich der Innenverteidiger nun noch einmal persönlich verabschiedet. "Rückblickend hatte ich fünf wunderschöne Jahre in Hannover und habe von einem Aufstieg über zwei Abstiege bis hin zu tollen Derbysiegen viel miterlebt, was mich sowohl als Sportler als auch als Mensch persönlich geprägt hat", schreibt der gebürtige Hildesheimer. "Besonders dankbar bin ich für mein Bundesligadebüt 2018 und die Ehre, im Laufe der letzten Saison sogar einige Male meinen Heimatverein als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen."

Es war ein Abschied mit (langer) Ansage, vielleicht gab es zwischendurch noch mal eine Resthoffnung auf einen Verbleib des 24-Jährigen, aber irgendwann im Juni war klar: Timo Hübers wird Hannover 96 verlassen und sich aller Voraussicht nach (erneut) dem 1. FC Köln anschließen. Am Mittwoch war der ablösefreie Wechsel schließlich in trockenen Tüchern.

In besonderer Erinnerung werde er all "die tollen Menschen in der Mannschaft, im Verein oder auf der Geschäftsstelle und in der Uni behalten, die alle dazu beigetragen haben, dass ich mich in Hannover so wohlgefühlt habe".

Der Beitrag endet mit: "Ich werde Hannover und 96 weiter im Herzen haben, freue mich jetzt aber sehr auf die kommende Zeit in Köln und die anstehende Saison."