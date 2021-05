"Da lacht das Herz als Trainer": Bei Florent Muslija stimmt die Entwicklung unter Kocak 

Wer Kenan Kocak in diesen Tagen nach der Mannschaft von Hannover 96 fragt, bekommt positive Resonanz. Die Mannschaft habe einen „guten Charakter“, „Willen“ und „Ehrgeiz“. Kocak sehe „eine gute Entwicklung bei den Jungs, individuell gesehen“. Ende gut, alles gut – Kocak weiß ja, dass seine Zeit in Hannover nur noch vier Spiele lang dauert. Am Freitagabend gegen Darmstadt (18.30 Uhr, HDI-Arena) erwartet Kocak „eine richtig gute Zweitligabegegnung“, Zauber- statt Zauderfußball.

Es könnte ein spitzen Spiel werden, aber gewiss kein Spitzenspiel. Der Zehnte der 2. Liga (Darmstadt) trifft auf 96 (Platz 13). Der Ergebnistrend bei 96 entspricht in keiner Weise den von Kocak beschriebenen Eigenschaften. Die Entwicklung entspricht ergebnistechnisch der Formkurve der Schlusslichter Osnabrück und Würzburg.