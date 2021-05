Sonderprämie für Weydandt? In 96-Aufstellung will sich Kocak nicht reinreden lassen

Für Kenan Kocak hat die Abschiedstournee begonnen, am Freitag (18.30 Uhr) gegen Darmstadt steht der erste Stopp an. Vier Spiele noch, dann ist Schluss für den Trainer bei Hannover 96, doch Kocak gibt sich trotz seines nahenden Abschieds motiviert: „Die Freude auf die letzten Spiele und der Ehrgeiz sind groß“, sagt der 40-Jährige. Und: „Wir haben mit der Mannschaft natürlich das Ziel, uns würdig von der Saison zu verabschieden. Wir können es uns nicht erlauben, die Sache schleifen zu lassen.“

Sein Team ist auch im Aufstiegsrennen noch gefragt – nicht als Kandidat, aber als Gegner am Montag (18 Uhr) beim Nachholspiel in Kiel, dem zweiten Tourneestopp. Die Doppelbelastung an einem „Spieltag“ ist auch für Kocak besonders: „Freitag und Montag ist für uns Neuland. Wir versuchen, der Mannschaft die Balance zu geben zwischen Belastung und Erholung, sodass wir bei beiden Spielen physisch und mental voll auf der Höhe sind.“ Zeit für mehr Rotation? Kocak überlegt. „Rotation ist gut“, sagt der Trainer dann. „Da brauche ich die Angebote der Mannschaft.“ Klingt eher nach einem Nein.