Das große 96-Abschlusszeugnis: Gebt Kocak, Kind, Zuber und den Spielern eure Saison-Noten!

Die Gesamtbilanz der Roten ist eher ernüchternd. Rückblickend noch einmal die nackten Zahlen: 34 Spiele haben die Roten absolviert, von denen sie zwölf für sich entscheiden konnten. Sechs endeten unentschieden, 16-mal behielt der Gegner die Oberhand. Mit 53:51 Toren und 42 Punkten steht am Ende der 13. Platz in der 2. Bundesliga.

Die Arbeit ist erledigt, für die Profis von Hannover 96 geht es jetzt in die Sommerferien. Aber wie gut haben die einzelnen Spieler ihren Job in der abgelaufenen Saison verrichtet - und wie war die Arbeit von Trainer Kenan Kocak, Sportdirektor Gerhard Zuber und Profiboss Martin Kind? Der SPORT BUZZER lässt die Fans der Roten zum Lehrer werden: Welche Abschlussnote gebt ihr den 96-Akteuren?

Schulnoten von 1 bis 6 zu vergeben

Was fehlt jetzt noch vor den Sommerferien? Das Abschlusszeugnis. Wie allwöchentlich nach den Spielen wollen wir nun von euch wissen, wie ihr die Leistungen der einzelnen 96-Akteure - auf und neben dem Platz - in dieser Saison bewertet. Wie in der Schule, von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Benotet werden alle Spieler, die in dieser Spielzeit eingesetzt worden sind.