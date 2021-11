JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Elf soll 96 gegen Paderborn beginnen?

Kann 96 die offensivstarken Paderborner im Zaum halten? Trainer Jan Zimmermann ist "guter Dinge, dass wir Mittel finden" gegen den Sturm und Drang des Tabellendritten, der am Freitagabend (Anstoß in der HDI-Arena ist um 18.30 Uhr) in Hannover zu Gast ist. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei natürlich dem bis dato zwölffachen Torschützen Sven Michel, aber auch Felix Platte.

Anzeige

Angesichts der Schwere der Aufgabe und der Power, die da auf die Roten zukommt, ist es umso besser, dass mit Julian Börner der zuletzt stärkste Innenverteidiger wieder einsatzbereit ist. Auch ansonsten sieht's personell gut aus. Lediglich Mike Frantz, Linton Maina und Florent Muslija kränkeln, bei diesem Trio ist also abzuwarten, ob sie gegen die Ostwestfalen mitwirken können. Welche Elf würdet ihr ins Rennen schicken?