Hult okay, Ducksch oje! So habt ihr die 96-Profis gegen Holstein Kiel bewertet

In Heimspielen will es nicht nur für Hannover 96 nicht mehr so recht klappen, sondern auch für Marvin Ducksch nicht. Sicher, da besteht ein Zusammenhang. Auf das 0:0 gegen Aue haben die Roten nun ein noch enttäuschenderes 0:3 gegen Holsten Kiel folgen lassen. Die Parallele: Erneut hätte der 26-jährige Stürmer die Hausherren in Führung schießen können, ja, müssen.

Anzeige

Hat er aber nicht, und so kriegt der Offensivmann den Frust der SPORTBUZZER-User zu spüren. In der obligatorischen Umfrage nach dem Abpfiff haben sie Ducksch mit derart schlecht bewertet, dass die Durchschnittsnote 5,4 dabei herausgekommen ist. Schwacher Trost: Seine Mitspieler kamen nur ein bisschen besser weg. Wohltuende Ausnahme ist Niklas Hult, der mit seiner 3,1 - wie schon in Würzburg - bester 96-Feldspieler war.