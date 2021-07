JETZT ABSTIMMEN: Wie gefallen Euch die neuen Trikots von Hannover 96?

Mit der Mode ist das bekanntermaßen immer so eine Sache. Was die einen ein absoluter Hingucker, ist für die anderen ein Anschlag auf den guten Geschmack. Geschmäcker sind eben verschieden - das ist auch bei Fußballtrikots nicht anders. Der eine Fan mag es traditionell-schlicht, der andere will es eher gewagt-experimentell - wie Anfang der Neunziger-Jahre.

Am Montag hat Hannover 96 seine neuen Trikotsätze präsentiert, drei an der Zahl, das ist mittlerweile der Standard, nachdem Ausweichtrikots lange Zeit eine absolute und bisweilen nicht einmal erwerbbare Ausnahme gewesen sind. Zeiten ändern sich eben, wie vielleicht auch die Geschmäcker. Wir wollen wissen: Wie ist Eure Meinung zum roten Heim-, schwarzen Auswärts- und weißen Ausweichtrikot von 96?