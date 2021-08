JETZT ABSTIMMEN: Welche Elf soll für 96 bei Dynamo Dresden beginnen?

Viele Gründe, die Startformation zu verändern, gibt es für Jan Zimmermann nach dem souveränen Auftritt im Pokal eigentlich nicht. Allerdings wiederholt der Trainer von Hannover 96 beinahe mantraartig, dass es die trotz vorangegangener guter Leistung eben doch immer gebe und nennt Trainingseindrücke und den jeweiligen Gegner als Beispiele.

Anzeige

Kann also sein, dass die Startelf in Dresden dieselbe ist wie in Norderstedt, kann aber auch sein, dass beispielsweise ein Sebastian Kerk nach ausgestandenen Problemen mit der Achillessehne wieder von Anfang an beginnt. Oder der flexibel einsetzbare Jannik Dehm seine Chance bekommt. Oder, oder, oder. Wie würdet ihr die Roten am Samstagabend ins Rennen schicken?