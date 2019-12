Abwehrnot bei 96: Warum Routinier Christian Schulz nicht einspringen will

Schulz kickt ja schließlich wieder bei 96, in der U23 schoss er am vergangenen Wochenende sogar ein Tor . Doch der ehemalige Kapitän wehrt sich gegen ein Comeback bei den Profis. „Nein, nein und nochmals nein“, sagte der 36-Jährige. „Die können den Timmi nehmen, der macht das solide, ein ruhiger Spieler, dem sollte man die Chance geben.“

Rückt Tim Walbrecht bei 96 auf?

Schulz meint den 18-jährigen Tim Walbrecht, der in der U23 spielt und auch schon mehrmals bei den Profis mittrainiert hat. Zu vermuten ist, dass Walbrecht, der sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, auch in der neuen Woche mit den Zweitligaspielern trainieren wird.