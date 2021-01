Kaum zu überwinden: Timo Hübers und Marcel Franke halten die 96-Abwehr zusammen

Marcel Franke macht in Darmstadt so eine Art Flugschein. In der letzten halben Stunde warf sich der Innenverteidiger von Hannover 96 in fast jeden Schuss. Timo Hübers sicherte Franke ohne Loopings ab. Mit Auge, Stellungsspiel und Tempo. Hübers war schnellster Spieler auf dem Platz (33,93 km/h) – vor allem aber handlungsschneller als die Darmstädter Stürmer. Abpfiff, 2:1, Umarmung der beiden Leuchttürme aus der Abwehr. Seit Hübers und Franke die Abwehr zusammenhalten, hat die Mannschaft in der Liga ein einziges Gegentor kassiert - eben in Darmstadt.

Drei Spiele zu null, mit dem 1:2 das erste Gegentor nach 408 Minuten. Nach dem Dreierabwehrkettenunfall in Heidenheim (0:1) ohne den verletzten Hübers hält das Zentrum der Viererkette Hannover dicht. In Sei Muroya, Franke, Hübers und Niklas Hult hat Coach Kenan Kocak seine fantastischen Vier gefunden.