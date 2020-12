Franke empfiehlt sich, Basdas ordentlich: Setzt Kocak Falette auf die 96-Bank?

Auch weil Marcel Franke und Baris Basdas sich als „Notabwehr“ couragiert reinwarfen gegen Hamburgs Sturmlauf in Hälfte zwei. Durchaus ein Empfehlungsschreiben, besonders vom zeitweise aus der Startelf sortierten Franke. In den kommenden Woche hat Kenan Kocak die Qual der Wahl für die Abwehrmitte.

Kocak fühlt sich bestätigt

Denn eigentlich schienen Eigengewächs Timo Hübers und Sommereinkauf Simon Falette (Dreijahresvertrag) bei 96 gesetzt als Verteidigerduo der Zukunft. Doch fürs Spiel in Hamburg fehlten beide: Hübers hat weiter mit nervig-langwierigen Knieproblemen zu kämpfen, Falette musste wegen der Gelb-Rot-Meckersperre aus dem Kiel-Spiel passen. Also improvisierte Kocak einmal mehr für die Startelf, aber damit kennt er sich in dieser Saison ja zwangsläufig aus.

Er entschied sich für Franke und Basdas in der Innenverteidigung – ein Startelf-Duo, das es ohne die Ausfälle wohl nie gegeben hätte – und fühlte sich nach dem 1:0-Sieg bestätigt.

„Mit der Performance bin ich sehr einverstanden“

„Beide Jungs haben sehr gut trainiert. Ich bin sehr zufrieden, sie haben mit Herzblut und Leidenschaft verteidigt, waren Stabilisator für uns“, lobte Kocak. Franke als Herr der Lüfte, Basdas als Beißer – das war zwar nicht ohne Fehler, aber eine erfolgreiche Kombination. Kocak: „Mit der Performance der Jungs bin ich sehr einverstanden.“

Doch was macht der Trainer, wenn Hübers und Falette bald zurückkommen? Falette hat seine Ein-Spiel-Sperre abgesessen, darf am Samstag (13 Uhr) in Heidenheim spielen. Aber ist überhaupt noch Platz für den Ex-Frankfurter?