Rot wäre wohl besser gewesen: Simon Falette befördert sich bei 96 endgültig ins Aus

Nach diesem 2:4 wird sich Kenan Kocak einmal mehr fragen - was um Himmels Willen habe ich eigentlich in Simon Falette gesehen? Als es vor der Saison um die Besetzung der freien Position in der Abwehrzentrale ging, hat sich der Trainer einen Wunschspieler ausgeguckt, um den er bis zum letzten Tag des Transferfensters gekämpft hat. Erfolgreich, denn Falette unterschrieb einen Dreijahres-Vertrag in Hannover.

Der Nationalspieler aus Guinea kam aber nie richtig bei 96 an. Der erste negative Höhepunkt war sein Ausraster beim Training. 96-Chef Martin Kind ließ von Anwälten prüfen, ob es für eine Suspendierung reicht. Das tat es nicht. Falette musste nur für ein Spiel zu Hause bleiben, durfte dann aber wieder mitmachen.