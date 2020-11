"Diese Sachen passieren": 96-Ohr-Opfer Niklas Hult ist Ben Zolinski nicht böse

Blutung gestoppt, das Ohr versorgt, der Daumen hoch. Niklas Hult lächelte Samstagabend schon wieder in eine Klubkamera und grüßte die 96-Fans. Ein versöhnlicher Verlauf nach einer gefährlichen Aktion. Aues Ben Zolinski hatte Hult in der 70. Minute mit einem Kung-Fu-Tritt gegen das Ohr schwer verletzt. Hult schrie, er blutete stark. 96-Doc Axel Partenheimer hatte Mühe, Hult bei der Erstversorgung auf die Beine zu bekommen. Der Arzt stoppte die Blutung im Ohr, nähte die Wunde mit 15 Stichen. Zolinski kam mit einer Gelben Karte davon.

Die jüngste Pause wegen einer Oberschenkelverletzung hatte er gerade erst überwunden. Am Freitag hatte er zum ersten Mal richtig trainiert, am Samstag war der linke Verteidiger schon der stabilste Feldspieler bei Hannover 96. Das sei „natürlich auch irgendwie ein bisschen verrückt“ gewesen, „so schnell wieder dabei zu sein“. Die Muskelverletzung war demnach doch schwerer als ursprünglich angenommen.

Kocak schickt Muroya früh zum Warmlaufen

Die Folgen der Ohrenverletzung muss 96 nun abwarten. Derweil denkt der 30-Jährige bereits ans nächste Auswärtsspiel: „Wir haben jetzt zwei Wochen, um Sachen aufzuarbeiten – und es in Würzburg dann besser zu machen.“

Die Hoffnung ist groß, dass bis zum Termin in Würzburg (22. November) auch Timo Hübers wieder mitmachen kann. Der Abwehrchef nahm am Samstag im Unterrang der Haupttribüne Platz. Die Prellung am Knie aus dem 1:4 in Fürth war nicht schnell genug verheilt. Hult dabei, Hübers dabei – damit wäre die Viererkette wieder komplett.

Hult und Hübers sind in der Abwehr unumstrittene Stammspieler. Anders sieht es auf der Position des rechten Verteidigers aus. Bisher bevorzugte 96-Trainer Kenan Kocak stets den wuchtigen Kingsley Schindler. Gegen Aue schickte 96 den Japaner Sei Muroya allerdings nach einer Viertelstunde schon zum Warmlaufen.