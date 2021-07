Aus Problemfall wird Vorkämpfer: Simon Falette ist bei 96 plötzlich unverzichtbar

Die Wandlung kommt überraschend. Es ist noch nicht lange her, dass die Zeit bei Hannover 96 für Simon Falette ziemlich endlich schien. In Sandhausen lieferte er eine Abwehrleistung, die an Arbeitsverweigerung grenzte, als habe er schon abgeschlossen mit dem Klub. Doch davon ist jetzt keine Rede mehr. Am Wochenende wählten ihn die Kollegen zum Mannschaftsratsmitglied. Es passt plötzlich mit dem 29-Jährigen und 96. Falette, der in der Vorsaison wegen eines Trainingsstreits sogar vorm Rauswurf stand, ist geachtet und plötzlich ein Vorkämpfer.

Seit Jan Zimmermann übernommen hat, scheint Falette aufzublühen. „So wie ich die Mannschaft kennengelernt habe, ist das für mich überhaupt keine Überraschung“, kommentierte der neue Trainer die Berufung des Innenverteidigers in den Teamrat. Für Außenstehende war es das nach Falettes Eskapaden aus dem Vorjahr sehr wohl. 96 – „Alte Liebe“ auf den zweiten Blick.