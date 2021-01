Trotz Abwehralarm: Boss Martin Kind schließt Transfer für die 96-Defensive aus

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Kenan Kocak muss seine Planungen für das Spiel am Sonntag in Nürnberg nach der Verletzung von Simon Falette neu ausrichten. Der 28-Jährige war fest als Ersatz für den gesperrten Marcel Franke vorgesehen. Es wäre auch die große Chance für den Wunschspieler des Trainers von Hannover 96 gewesen, sich wieder in der Abwehr fest zu spielen.

Doch auch diese Gelegenheit kann Falette nicht nutzen. Eine Muskelverletzung aus dem Training am Mittwoch stoppt seine Ambitionen Der Nationalspieler Guineas hat eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich erlitten. "Im Training ist er weggerutscht - und da ist's ihm reingefahren", berichtete Kocak und bestätigte: "Er fällt für mehrere Spiele aus."