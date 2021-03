"Auf einem guten Weg": Rückkehr bei 96-Abwehrchef Hübers aber noch nicht absehbar

Beim Auswärtsspiel in Düsseldorf hat sich Timo Hübers eine schwere Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen, fehlt seither. Der Innenverteidiger mache in der Reha aber Fortschritte und sei "auf einem guten Weg", so Coach Kenan Kocak. Zeitpunkt der Rückkehr? Weiter unklar.