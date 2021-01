So mancher Fernsehzuschauer dürfte in der 24. Minute der Auswärtspartie von Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg stutzig geworden sein. 96-Kapitän Dominik Kaiser schlägt eine Ecke auf den ersten Pfosten, Timo Hübers steigt am Fünfmeterraumeck höher als alle anderen und köpft den Ball ins lange Eck. Hatte man das nicht schon mal gesehen?

Tatsächlich spielte sich diese Szene nahezu exakt genauso am 6. März 2020 ab. Auch damals gastierte 96 in Nürnberg, auch damals brachte Kaiser die Ecke von der gleichen Eckfahne im Max-Morlock-Stadion und Hübers köpfte aus nahezu der gleichen Position ein, ebenfalls ins lange Eck. Es war Hübers erstes Zweitligator, das damals den Weg zum klaren 3:0-Sieg ebnete. Am Sonntag erzielte er sein zweites und hatte wieder Anteil an einem Sieg mit drei Toren Vorsprung.