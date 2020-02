Das 96-Abwehrpuzzle: Franke fehlt weiterhin - kehrt Elez in die Startelf zurück?

Die Schmerzen in Frankes Knie schienen zweimal überstanden, doch jetzt sind schon wieder da. „Franke wird definitiv die komplette Woche ausfallen“, schilderte Kenan Kocak. Der Innenverteidiger ist nicht der einzige Defensive, der dem Trainer am Dienstag fehlte. Kapitän Marvin Bakalorz meldete sich krank. „Er hat einen grippalen Infekt, aber da ist es nicht so schwerwiegend“, verriet Kocak.

Es schien fast so, als bekomme 96 die Abwehrprobleme langsam in den Griff. Doch da gibt es schon die nächsten Rückschläge. Die Rückkehr von Marcel Franke verzögert sich weiter, der 26-Jährige kann immer noch nicht voll mittrainieren.

Bakalorz wieder in der Abwehrzentrale?

Und tatsächlich: Bakalorz stand am Mittwoch bereits wieder auf dem Trainingsplatz - einem Einsatz in Bielefeld dürfte somit nichts im Wege stehen. Gegen den HSV war Bakalorz wegen des kurzfristigen Franke-Ausfalls (brach das Abschlusstraining ab) überraschend in die Abwehrmitte gerutscht – und löste das stabil.

Es spricht also vieles dafür, dass die Dreierkette mit Waldemar Anton, Marvin Bakalorz und Jannes Horn am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) erneut die Hintermannschaft bildet. Die Auswahl für Trainer Kenan Kocak wird trotz des erneuten Franke-Ausfalls aber größer.

Josip Elez kehrt für Bielefeld in den Kader zurück nach Ein-Spiel-Sperre (Gelb-Rot in Fürth). In Fürth und gegen Wehen Wiesbaden stand der 25-Jährige noch in der Stammformation - offen, ob er nach dem ordentlichen Bakalorz-Auftritt dorthin zurückkehrt. Dann könnte der Kapitän wieder ins Mittelfeld rücken.