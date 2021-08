Zurück in die Türkei: Ex-96-Verteidiger Baris Basdas unterschreibt bei Samsunspor

Basdas war Anfang August 2020 nicht zuletzt aufgrund der guten Kontakte von Ex-Coach Kenan Kocak in dessen Heimat von Erstliga-Aufsteiger Fatih Karagümrük gekommen. Er kam in der vergangenen Saison in 17 Zweitligaspielen zum Einsatz, wurde vom neuen Trainer Jan Zimmermann im Laufe der Vorbereitung aussortiert.

Letztlich kassierte Basdas nach SPORTBUZZER-Informationen eine Abfindung in Höhe von 40.000 Euro. Künftig läuft der Deutsch-Türkei wieder in der TFF 1. Lig, der zweiten türkischen Liga, auf.

Vom Maschsee geht's also ans Schwarze Meer - und für Basdas und seine Mannschaft um die Rückkehr in die Süper Lig. In der vergangenen Saison verpasste Samsunspor den Aufstieg nach Platz 3 in der regulären Runde in den Play-offs, scheiterte dort an Altınordu Izmir.